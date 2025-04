Interventi post alluvione. Publiacqua incontra i cittadini: "Chi ha dubbi si faccia avanti"

L’impegno preso mesi fa prosegue tutt’oggi. Il tema è quello sentitissimo del rischio idraulico dopo l’alluvione di novembre 2023 che ha seminato morte e distruzione anche a Montemurlo così come in tutta la provincia. Domani pomeriggio alle 18,30 ritorna l’appuntamento con lo sportello di ascolto, voluto dal Comune di Montemurlo e Publiacqua, per dare risposte puntuali ai cittadini su tematiche legate a fognature e drenaggio delle acque superficiali. Il sindaco Simone Calamai e il presidente di Publiacqua, Nicola Perini saranno in municipio a Montemurlo (piazza della Repubblica, 1) per ricevere i cittadini, raccogliere istanze e segnalazioni riguardo ai problemi connessi alla gestione delle acque, dalle caditoie, alle fognature ai problemi di drenaggio delle acque meteoriche. Per parlare con il presidente Perini e Calamai non occorre prendere appuntamento, le persone saranno ricevute in ordine di arrivo, una ad una, nell’ufficio del sindaco in palazzo comunale. È bene chiarire che le questioni saranno affrontate singolarmente e quindi i cittadini saranno ricevuti uno alla volta per esaminare al meglio le problematiche esposte. La proposta di incontri periodici, ogni primo lunedì del mese, fu lanciata il 9 ottobre scorso durante l’assemblea pubblica ad Oste, voluta dal Comune di Montemurlo, per affrontare il tema del rischio idrogeologico del territorio post alluvione. Per maggiori informazioni si può contattare la segreteria del sindaco Calamai telefono 0574-558217. Il Comune di Montemurlo a seguito dell’alluvione ha eseguito lavori di somma urgenza per un valore di circa 10 milioni di euro.

Silvia Bini