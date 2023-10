Prato, spesi 11,5 milioni per “interventi green”

Prato, 11 ottobre 2023 - Interventi nei giardini, ma anche la realizzazione di un'area crossfit. Sono questi i lavori in programma in tema di verde nel comune di Prato per il prossimo futuro. Partiamo ad esempio da via Traversa Cellerese, il Pratocchio in via Maggio 1898, la Scuola Iqbal via Firenze e il Pallaio di viale Montegrappa. E ancora: i giardini della Passerella in via Sant’antonio, quelli di via Sant’orsola, il Parco della Liberazione e della Pace - ex ippodromo -, il giardino di via Fonda di Figline e quello di via Ostia. Infine, sono previste la realizzazione di un'area crossfit nei giardini di via Ferraris, la sistemazione di sedute e pavimentazioni in legno nel piazzale Landini, la sostituzione di fioriere nel centro storico e la nascita del Parco delle neofite. Per quanto riguarda invece gli interventi - sempre a tema verde - attualmente in corso e in fase di conclusione, ecco la riqualificazione del giardino di via Don Facibeni a Casale, del giardino di via Egidio Bellandi a Tavola e del giardino di via Galliano Masini a Tobbiana.

È poi in via di realizzazione una doppia area di sgambatura per cani situata dietro alla Stazione Borgonuovo e una nuova area tematica chiamata “Albero delle Mele” all’interno del Parco Gioca Giò di via Marradi. Facendo un passo indietro, ammontano a 11,5 milioni di euro gli investimenti per il verde dal 2019 al 31 agosto 2023, di cui 6 per gli interventi di manutenzione ordinaria e 5,5 per quelli di manutenzione straordinaria, svolti da Consiag Servizi Comuni. Vengono compresi fra gli interventi ordinari il monitoraggio e la verifica di stabilità delle alberature, gli interventi sulle alberature - piantumazioni, abbattimenti, potatura e gestione nuovi alberi - interventi su siepi, aiuole e fioriture, taglio dell'erba e manutenzione delle rotonde e riguardanti i giochi e gli arredi nei giardini pubblici. Per quanto concerne quest'ultimo punto, sono stati 750 gli interventi di riparazione di giochi e panchine. Panchine, controllate e sistemate, che nel comune di Prato sono 2800 attualmente. Sono state 239 invece le installazioni di addobbi.

Dal 2019 all'agosto 2023 sono state eseguite quasi 2000 piantumazioni (1979 per l'esattezza), sono state prese in gestione 887 nuove alberature, eseguiti 1044 abbattimenti, 1879 potature da terra e quasi 3000 potature con piattaforma (2976). Nel 2019 l'investimento totale è stato di 2.097.802; nel 2020 1.883.640 (la flessione è dovuta alla difficoltà legate alla pandemia); nel 2021 2.261.433; nel 2022 2.498.086; nel 2023 2.760.000, per un totale di 11,5 milioni di euro. Diversi anche gli interventi di manutenzione straordinaria. Fra i più recenti, ossia terminati entro il 31 agosto 2023, la riqualificazione del giardino della scuola Brugnano, la sistemazione di 10 aree gioco di cui due realizzate ex novo in via Curtatone e in via Naldi - via Guerra, e la realizzazione del progetto “Orti in carcere” alla Dogaia.