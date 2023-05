Internet è senza segreti Grazie ai corsi in Lazzerini

Un’altra utile iniziativa organizzata dalla Lazzerini, pensata per chi ha difficoltà ad usare il telefonino, il proprio tablet o il pc. La biblioteca mette a disposizione un’occasione pensata proprio per tutti dal titolo "Pillole di informatica. Il benessere digitale per te". Si tratta di incontri gratuiti che prenderanno il via il 18 maggio e proseguiranno fino al 29 giugno, ogni giovedì dalle 16 alle 18, escluso il 1° giugno. Sei incontri, ciascuno con un argomento diverso, condotti da un bibliotecario che darà a tutti i partecipanti alcune dritte, delle pillole appunto, per cominciare ad usare questi strumenti con fiducia e sicurezza. Gli incontri sono su prenotazione. È possibile iscriversi all’intero corso oppure scegliere gli incontri che si preferiscono chiamando lo 0574 1837845 dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì o presentandosi in biblioteca e lasciando il proprio recapito telefonico a un bibliotecario, oppure scrivendo via mail a [email protected]

Ecco il programma. Si parte giovedì prossimo 18 maggio con l’incontro dal titolo "Smartphone. Niente più segreti!": sarà incentrato su tutto quello che c’è da sapere sul telefonino. Giovedì 25 maggio l’argomento sarà "Internet per tutti: come si fa una ricerca su Google, come si riconosce una bufala o come si fanno gli acquisti online". Giovedì 8 giugno si imparerà a creare e a gestire una casella di posta elettronica con l’incontro "E-mail. Istruzioni per l’uso". Giovedì 15 giugno sarà la volta della messaggistica istantanea: a partire da Whatsapp si scopriranno tutti gli strumenti per inviare messaggi, foto e altri contenuti. "Io, sui social, tra foto e selfie" è invece il titolo dell’incontro che si terrà giovedì 22 giugno incentrato sui social network. L’ultimo incontro in programma giovedì 29 giugno, dal titolo "Lazzerini, ti navigo!", sarà dedicato ad imparare come si cercano le informazioni sul sito della Lazzerini e ad usare il nuovo catalogo online della biblioteca.

Infine, a proposito di Lazzerini sabato 20 maggio dalle 15 alle 16.30 visita guidata alla scoperta dei mille volti di questo spazio della città. Un giro diverso tra libri, film, servizi e molto altro ancora in compagnia di uno dei bibliotecari. Un modo diverso per trascorrere il sabato pomeriggio, con l’invito a tutti a ritornare in questo luogo facile da frequentare. Visita gratuita, da prenotare a [email protected]