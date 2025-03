Inseguimento con sparatoria: caccia ai fuggitivi

La targa rubata montata sull’auto rubata. Lo scontro con la macchina della polizia, gli spari e la fuga nei campi. E’ stata una serata di paura quella vissuta giovedì, intorno alle 23, a Galciana dove la polizia ha tentato di bloccare una macchina, una Maserati, che era stata segnalata come sospetta. L’auto però ha continuato la sua corsa scontrandosi con quella dei poliziotti in servizio.

Secondo quanto appreso, sarebbe stato un residente a segnalare la presenza dell’auto sospetta. Una volante della polizia si è avvicinata e ha visto la macchina che procedeva lentamente in via Alfani. La polizia era esattamente dalla parte opposta quando ha intercettato la macchina. Gli è stato intimato l’alt ma l’auto, con quattro persone a bordo, ha speronato la pattuglia della polizia. A quel punto, i quattro sono scesi dalla macchina e si sono dileguati a piedi nei campi.

Nel frattempo, però, la polizia ha esploso diversi colpi, uno dei quali ha centrato la macchina nel portellone posteriore e si è infilato dentro l’abitacolo. Per fortuna, non ci sono stati feriti anche se due agenti della polizia sono finiti in ospedale per le ferite riportate nell’incidente.

Sul posto sono intervenute anche la polizia municipale e la Scientifica per i rilievi. Le due auto incidentate sono state sequestrate dalla procura che ha disposto accertamenti. In particolare, la Scientifica ha preso le impronte all’interno della Maserati e intorno al foro del proiettile sul portellone posteriore della macchina.

Non è chiaro che cosa volessero fare i quattro balordi, ma sicuramente il fatto di trovarsi su un’auto rubata a cui era stata applicata a sua volta una targa rubata fa pensare a qualcosa di losco.

E’ probabile che i quattro stessero facendo un giro in zona dove avevano puntato una casa da derubare. L’auto, però, che circolava intorno al ponte sul Vella in direzione ospedale, è stata notata da un residente che ha subito allertato la polizia. Poi ci è stato lo scontro nella stretta strada sotto il ponte del Vella.

Gli accertamenti sono stati disposti anche sugli spari esplosi dalla polizia.

La notizia dell’inseguimento e della sparatoria ha fatto ben presto il giro del paese. Sui social è partito il tam tam dei residenti preoccupati che non riuscivano a capire che cosa stesse accadendo.

I rilievi sono andati avanti per diverse ore.

L.N.