Incontro sui brevetti e le agevolazioni

Si terrà domani dalle ore 17.30 il secondo dei due incontri dedicati dal Museo del Tessuto alla tutela e alla valorizzazione della proprietà intellettuale nei settori tessile e moda. L’incontro è organizzato in collaborazione con lo Studio Bugnion, studio di rilievo nazionale nel settore della consulenza in Proprietà Intellettuale. Il tema dell’incontro è "Brevetti per invenzione e le opportunità di finanziamento nell’industria tessile e della moda", con relatori Simone Fabbriciani (Bugnion) e Denis Polazzi (Leyton). Si parlerà anche delle forme di finanziamento ed agevolazione previste per il settore tessile, con riferimento alle attività di brevettazione e valorizzazione del know-how d’azienda. Partecipazione gratuita previa prenotazione su Eventbrite.