Prato, 4 agosto 2019 - Un ragazzo di diciannove anni è morto in un incidente accaduto a Prato intorno alle 18 di domenica 4 agosto. Il giovane avrebbe perso il controllo della sua moto Ducati andando a schiantarsi a bordo strada. Immediato l'allarme ai soccorsi, dato dagli amici che hanno assistito all'incidente. Che è avvenuto in via San Leonardo da Porto Maurizio, nella zona del Macrolotto Due.

Ma nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118, per il ragazzo non c'è stato niente da fare. Anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso è stato inutile. Per i rilievi sono intervenuti i vigili urbani, che indagano sulla dinamica di questa nuova tragedia della strada.