Incendio in azienda a Montemurlo

L'intervento dei vigili del fuoco

Montemurlo (Prato), 21 marzo 2023 – Incendio poco prima delle 16 in una ramosa in via delle Lame a Montemurlo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con ben quattro squadre del comando di Prato e di Montemurlo oltre a una squadra in appoggio dal Comando di Pistoia. Il tempestivo intervento ha evitato il peggio. Le operazioni si sono concluse alle 19 circa. Sul posto anche un’ambulanza ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

L’incendio è partito per cause accidentali, come accertato dalla polizia giudiziaria dei vigili del fuoco.