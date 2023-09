Inaugurazione del Circolo "Il Galli", la Misericordia di Carmignano rinasce!

Gli spazi polifunzionali della Misericordia di Carmignano sono pronti e si presentano al pubblico. E’ stato lungo e complesso il restauro del circolo parrocchiale "il Galli" in viale Parenti e ora questo storico edificio che in passato è stato cinema parrocchiale, teatro, bar quindi un luogo di incontro importante per generazioni di carmignanesi, ora rinasce in una nuova veste. La Misericordia, con la chiesa di San Michele Arcangelo, lo ha trasformato in un spazio polifunzionale per le attività che prima si svolgevano nel salone della nuova sede in Largo della Misericordia. Com’è noto questi spazi, dal luglio scorso, sono stati adibiti a centro fisioterapico della Asl. Domenica 24 settembre ci sarà l’inaugurazione del circolo Il Galli: alle 18 si comincia con i saluti delle autorità, poi il taglio del nastro e a seguire un aperitivo.