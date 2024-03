In partenza i corsi di "AttivaMente" per la primavera

Dalla cucina etnica al disegno passando per il benessere psico-fisico: a Carmignano partono i corsi di "AttivaMente Primavera". Per gli appassionati dei fornelli allo Spazio Giovani a Comeana l’8 e 15 aprile ci sarà il corso "Cucina etnica" a cura di Vittorio Cintolesi e Emiliana Mainardi. L’orario è dalle 21.15 alle 22.30, il lunedì. Un corso di disegno è quello proposto da Daniela Orlandini alla Casa del popolo di Seano dal 2 al 30 maggio, ogni giovedì dalle 21 alle 22. Poi c’è il corpo armonico per tutte e tutti over 18 a cura di Adriana Tignonsini, diplomata Isyco e si svolgerà al circolo 11 Giugno a Carmignano, l’11 e 18 aprile e il 2 maggio, dalle 12 alle 13.

I corsi sono gratuiti, l’elenco completo è su www.comune.carmignano.po.it. Per informazioni: 055 8750252-250.