In Lazzerini si parla di Pontiggia

Nuovo appuntamento alla biblioteca Lazzerini per il ciclo di incontri "La cultura umanistica.

Viaggio nell’immaginario letterario", realizzato in collaborazione con l’Associazione degli italianisti. Stavolta il dialogo fra critici letterari ed alcuni dei più importanti scrittori della nostra tradizione è fissato per il 26 ottobre alle 15. In questa occasione si parlerà di "Giuseppe Pontiggia. Scrivere come esperienza". La relazione sarà a cura di Daniela Marcheschi, docente di Letteratura e Multiculturalismo, Università di Lisbona. A vent’anni dalla sua scomparsa, qui si offre all’attenzione della scuola uno scrittore, aforista, critico letterario e docente che ha molto da insegnare per la costruzione della scrittura narrativa.

Invece il 27 ottobre dalle 17.30 in poi al Museo Casa Francesco Datini si terrà un incontro dedicato al raffinato storico Elio Conti, studioso della realtà fiorentina dal Medioevo alla contemporaneità, e alla sua biblioteca donata alla Fondazione Datini. Con Andrea Barlucchi, presidente dell’Associazione Studi Storici "Elio Conti", e Franek Sznura, docente dell’Università di Firenze. Coordina Angela Orlandi, direttrice scientifica della Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini".