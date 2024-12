In Lazzerini si parla di letteratura industriale con Ruozzi

Domani alle 15 in Lazzerini per il ciclo sulla cultura umanistica in collaborazione con l’Associazione degli Italianisti l’incontro "Tempi stretti e vita agra. La letteratura industriale" con Gino Ruozzi, docente di letteratura italiana dell’unversità di Bologna. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento alcuni scrittori italiani si dedicarono a narrare i problemi della nascente industrializzazione di massa. Nell’incontro si parlerà dello sviluppo industriale e culturale degli ultimi ottant’anni e di scrittori come Bianciardi, Ottieri, Volponi ma anche Nigro, Avallone e Pariani. Introduce Beatrice Coppini, ingresso libero.

Alla biblioteca Nord di via Corridoni venerdì alle 17 ci sarà invece la presentazione del libro di Patrick Landi Il volto dell’Europa (PAV Edizioni). Partendo da un “what if” narrativo fantastico, l’autore pratese Patrick Landi offre un thriller ricco di colpi di scena, azione e nuove scoperte: cosa accadrebbe se su Europa, la luna di Giove, scoprissimo tracce di vita? Quali sconvolgimenti porterebbe sulla Terra? Il libro indaga la ricerca di vita extraterrestre, l’inquinamento della Terra, il rapporto tra la scienza e la fede. Dialoga con l’autore Emiliano Prosperi. Introduce Flora Leoni