In Lazzerini "Lo scrittore ritrovato". La conferenza su Giuseppe Giagnoni

In Lazzerini venerdì 23 febbraio alle 17 è in programma la conferenza "Lo scrittore ritrovato", dedicata alla riscoperta del giornalista e scrittore pratese Giuseppe Giagnoni (1895-1989, nela foto) e organizzata in collaborazione con Arcantarte. Giagnoni ha scritto romanzi spesso autobiografici e novelle, che nei primi anni ‘60 del secolo scorso venivano proposte per uso didattico nella "nuova" scuola media come narrativa moderna. Giagnoni era uno scrittore specializzato nel dipingere, con autentiche pennellate stilistiche, scene e personaggi della campagna toscana. Tra le sue opere il romanzo Il Fokker rosso che si ispira alla sua esperienza di giovane aviatore durante la prima guerra mondiale e una commedia in vernacolo. "Far riscoprire un autore locale porta anche ad attivare un recupero di memorie urbane e del paesaggio del nostro territorio – dice Antonella Nannicini, presidente di Arcantarte. Saper osservare il paesaggio e capirne la trasformazione è una capacità importante da acquisire e interessante anche per il mondo scolastico". All’incontro, inizialmente in programma a novembre e rinviato per l’alluvione, interverranno i professori di lettere Graziella Farina e Francesco Venuti, e il giornalista Riccardo Mazzoni. Seguiranno testimonianze e il dialogo con il pubblico.