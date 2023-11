In gara l’olio popolare biologico. Il concorso è rivolto alle aziende

L’autunno è tempo di raccolta e di frangitura delle olive e l’olio biologico più sincero sarà premiato. E’ partito il 7° concorso dell’olio popolare biologico "Per un olio più sincero" promosso dalla Pro Loco di Carmignano e rivolto alle aziende olivicole il cui prodotto sia coltivato e raccolto secondo il metodo di agricoltura biologica (anche in conversione).

Possono partecipare le aziende di tutti i Comuni e gli "assaggi" (aperti al pubblico) saranno dislocati in quattro punti: venerdì 1° dicembre apre il concorso il negozio A-Tipico a Prato in via Ricasoli dalle 18; sabato 2 dicembre (dalle 15,30) gli assaggi si potranno fare al museo della vite e del vino a Carmignano poi venerdì 8 dicembre (dalle 15,30) a Il Borghetto in via Bagnolo di Sopra 24 a Montemurlo e chiusura sabato 9 dicembre dalle 15,30 alle Scuderie di villa La Magia a Quarrata.

I campioni da assaggiare saranno, ovviamente, anonimi e la giura popolare sarà aperta a chiederà di poter assaggiare un olio che è in concorso.

Gli assaggi saranno guidati da un tecnico assaggiatore. Le aziende dovranno portare il campione di olio alla Pro Loco di Carmignano entro il prossimo 30 novembre e per le modalità di iscrizione e partecipazione contattare la Pro Loco (055.8712468) o consultare il sito www.carmignanodivino.prato.it. A giudicare i prodotti sarà una giuria popolare, in cui sarà presente anche un tecnico assaggiatore, l’agronomo Ugo Damerini, che coordinerà l’assaggio assegnando una scheda di valutazione per ogni prodotto in gara. Oltre alle fasi concorsuali, come ogni anno a Carmignano si parlerà di olio: sabato 2 dicembre, alle ore 9.30, nel salone del circolo "I’ Galli" in viale Parenti si terrà il convegno "Sostenibilità ambientale dell’olio extravergine d’oliva" con ospite il professor Guerin dell’università di Padova. A tutti gli oli sarà comunque assegnato un attestato di partecipazione, a prescindere dal punteggio ottenuto, e saranno ammessi solo alla valutazione organolettica senza accesso alla gara anche gli oli di aziende in conversione.

Per maggiori informazioni si consiglia di contattare l’associazione Pro Loco di Carmignano (e-mail: [email protected]; numero di telefono: 0558712468). (Valentina Cirri)

Sabato 16 dicembre, sempre al circolo "I’ Galli" alle 16, premiazione del concorso. Il Comune di Carmignano è partner dell’iniziativa ed ha concesso alla Pro Loco un contributo di 2890 euro per l’organizzazione del concorso oltre agli spazi del Museo della vite e del vino.

M. Serena Quercioli