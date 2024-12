Impiegato amministrativo contabile per una ditta

1 CONTABILE

Un’azienda di Montemurlo sta ancora cercando un impiegato amministrativo contabile con esperienza pregressa nella mansione. La risorsa in questione si occuperà di gestione mail e PEC aziendali, contatto con i clienti, prima nota, emissione fatture, rapporti con istituti di credito. Orario di lavoro part-time dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, l’impresa offrirà un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Richiesto il conseguimento del diploma di istituto tecnico-commerciale ed esperienza pregressa nella mansione. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. Patente di guida: B (Rif.:PO-242674)