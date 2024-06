Impianti alluvionati. La Ficg tende una mano alle società di calcio. Contributi per ripartire

"Un segnale tangibile con cui la federazione ha ribadito una volta di più e in maniera concreta la vicinanza alle società sportive colpite dall’alluvione: ci sono già le coperture finanziarie, attendiamo le società". Massimo Taiti, vice-presidente del comitato toscano della Lega Nazionale Dilettanti Figc, ha così annunciato il contributo da 159mila euro complessivi del quale potranno beneficiare i club del calcio dilettantistico pratese maggiormente messi a dura prova dall’evento atmosferico dello scorso novembre.

Una somma che i sodalizi beneficiari dovranno utilizzare esclusivamente per ripristinare i danni causati da quell’eccezionale ondata di maltempo: dal ripristino del manto erboso del terreno di gioco alla ristrutturazione degli spogliatoi, passando ad esempio per il rifacimento dell’impianto elettrico. Alle società viene in sostanza chiesto di provvedere agli interventi necessari per poi rendicontare al comitato toscano le spese sostenute. Che a quel punto accrediterà loro le somme precedentemente stanziate nel giro delle ventiquattr’ore successive.

Il contributo economicamente più rilevante riguarda La Briglia Vaiano: la federazione ha deliberato infatti 85mila euro, a fronte di 4500 già erogati. Il presidente del sodalizio vaianese, Sergio Taiti, aveva lanciato l’allarme nei mesi scorsi, puntando i riflettori sui gravi danni subìti che mettevano a rischio, a suo dire, la sopravvivenza stessa della società. I danni causati dall’alluvione nel caso de La Briglia sono stati ingenti. Le priorità sono quelle di rifare il campo e l’impianto elettrico degli spogliatoi, in primis: un’operazione che dovrebbe richiedere ad occhio più di 100mila euro, con una buona parte del totale che sarà però coperta dal contributo. Ammonta invece a 60mila euro la somma stanziata dalla federazione per l’altra società calcistica pratese maggiormente danneggiata dalle intemperie, ossia il Prato Nord, in aggiunta ad altri 4500 già bonificati.

Ai presidenti di La Briglia e Prato Nord, lo ricordiamo, era inoltre già stato consegnato un assegno da 15mila euro a testa: merito della generosità mostrata dai lettori de La Nazione a seguito della raccolta fondi a favore delle realtà alluvionate lanciata subito dopo il nubifragio di novembre dal nostro gruppo editoriale. Tornando ai fondi della Figc, il Csl Prato Social Club potrà contare invece su un contributo di 5mila euro, mentre i contributi stanziati per Polisportiva Bacchereto, Carmignano e C.F. 2001 ammontano a 3mila euro ciascuno. "Con questa iniziativa, la federazione ha concretizzato il proprio sostegno alle società – ha chiosato il vice-presidente del comitato toscano della Lega Nazionale Dilettanti Figc, Taiti – mi auguro che anche le istituzioni comunali facciano la propria parte".

Giovanni Fiorentino