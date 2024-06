Imballaggi, futuro più green. Plastica rigenerata per il food. La conquista di Capp Plast

Risparmiare materia prima vergine, dando sempre più spazio alla plastica rigenerata. Ormai da anni Capp Plast, azienda leader su scala europea in produzione e rigenerazione di imballaggi flessibili, contenitori e flaconi, sta andando nella direzione sostenibile dell’utilizzo di plastica riciclata. Una strada che a fine 2023 ha portato all’ottenimento della conformità al regolamento europeo 1616 (che consente di utilizzare plastica riciclata nella realizzazione di grandi contenitori e di materiali flessibili da utilizzare a contatto con generi ortofrutticoli) e che ora vede arrivare la certificazione Plastica Seconda Vita.

Si tratta di un’etichetta ecologica ideata e certificata dall’Istituto per la promozione delle plastiche da riciclo. Una certificazione valida per i settori ‘food’ e ‘mixeco’. Nel dettaglio parliamo dei ‘film’, cioè degli imballaggi flessibili che servono per il contenimento dei vari prodotti (per semplificare, ad esempio, gli imballaggi delle confezioni di carta igienica). L’azienda da decenni utilizza un metodo che prevede l’unione di tre strati di plastica: i due esterni sono vergini, mentre quello intermedio è di plastica rigenerata. Un sistema che è stato certificato da parte dell’Ippr perché rispetta gli standard richiesti dall’Unione Europea. E quindi i film così prodotti possono essere utilizzati anche per il food, cioè venire a contatto con gli alimenti. "Il sistema che ormai da tempo portiamo avanti assicura garanzie nel tipo di procedure e lavorazioni che come azienda applichiamo – spiega Adriano Baldi, presidente di Capp Plast -. Ottenere questa certificazione ha un valore fondamentale, perché l’utilizzo di plastica rigenerata consente di risparmiare materia vergine, di riutilizzare il materiale e di ridurre le emissioni nell’ambiente".