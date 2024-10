Il Viaccia a casa del Forte: "Vincere per il morale"

Trasferta da prendere con le molle per il Viaccia. Nella quinta giornata di andata del girone A di Promozione, oggi pomeriggio alle 15.30, i pratesi saranno impegnati sul campo del Forte dei Marmi (4 punti in classifica) per cercare di rialzare la testa e interrompere il momento no. Dopo le fatiche di coppa Italia e l’esclusione dalla competizione arrivata dopo il ko contro il Fiesole, dunque, la squadra allenata da Alessio Giugni, subentrato ad inizio settimana all’esonerato Andrea Bellini, andrà a cercare la prima vittoria in esterna o comunque i primi punti pesanti per smuovere una classifica che vede il Viaccia ancora in penultima posizione.

"Sono fiducioso, la squadra è viva. Si allena molto bene e con grande voglia e grande forza. Dobbiamo prima di tutto riuscire a cancellare gli zero punti in graduatoria, che non rispecchiano il nostro valore. Serve anche per il morale dei ragazzi – commenta Alessio Giugni, neo tecnico dei biancorossi -. So che il Forte dei Marmi sta avendo qualche problema, anche se è una squadra costruita per stare nelle zone alte della classifica. Dobbiamo cercare di approfittarne e di crescere nella gestione dei momenti chiave della partita. Ho una squadra molto giovane, quindi è normale che qualcosa concediamo in termini di esperienza. Ma abbiamo altre qualità, come la corsa, la spensieratezza, la voglia, che in campo dobbiamo far prevalere".

Dal punto di vista dell’organico, però, continua il periodo no della prima squadra. Mister Giugni, per questa delicata trasferta, dovrà ancora fare a meno di gran parte del reparto offensivo, visto che mancheranno gli infortunati Tomberli, Del Re e Rozzi. Assenze alle quali si aggiunge l’infortunio del centrocampista Sforzi, rimediato proprio mercoledì scorso nella sfida di coppa. Rientrerà a disposizione, almeno per la panchina, il solo Ridolfi. Per il resto poche possibilità di turn over per l’allenatore pratese.

L. M.