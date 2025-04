Il trio Alta Madera a Sounds on friday

Un violino apre la XXI rassegna Jazz di Viaccia Sounds on Friday, stasera alle 21.30 al Circolo La Libertà. Il legno di un violino di una chitarra di un contrabbasso: un viaggio musicale senza fiati, senza ottoni e in assenza di percussioni sostituite da arrangiamenti strumentali sui quali si poggia l’idea ritmica. Un percorso ispanico che parte dalla tradizione cubana, passando per il Brasile, Argentina e Venezuela con la compagine Alta Madera . Il violino di Ruben Chaviano (foto), la chitarra di Mino Cavallo, il contrabbasso di Filippo Pedol compongono un linguaggio di musica latina filtrato dal carattere artistico dei tre musicisti. Rubén Chaviano cubano, violino, è in Italia dal 1993 e ha collaborato con figure di levatura internazionale. Mino Cavallo chitarrista e compositore ha partecipato a importanti festival e club italiani. Filippo Pedol, si diploma in contrabbasso nel 1999 con il maestro Alberto Bocini alla Scuola di Musica di Fiesole. Dopo un periodo di lavoro con le migliori rock band fiorentine si dedica sempre di più all’attività concertistica e all’improvvisazione nel jazz. La bella e originale rassegna diretta da Carla Vettori ancora una volta esplora i confini del jazz. Biglietti 12 euro, gradita la prenotazione (349 2321388). Gli altri appuntamenti i prossimi due venerdì.

Goffredo Gori