Il Tobbiana capolista cerca altre conferme

Il "match di cartello" è forse il posticipo del lunedì, che metterà di fronte la terza e la quarta forza del raggruppamento: alle 20:30 di lunedì, La Liberta Viaccia farà visita all’Atletico Esperia a San Piero a Ponti, per un incontro che promette di regalare al vincitore punti "pesanti" in chiave-playoff. Ma il programma della sedicesima giornata del campionato di Terza Categoria parte oggi pomeriggio e promette già scintille. Solo tre le gare del sabato. E l’attenzione andrà in primis alla partita di Campi Bisenzio: il Carraia, secondo in classifica ad un punto dalla vetta occupata dal Tobbiana, ha la possibilità di balzare in testa per almeno ventiquattr’ore. Ma per mettere la freccia, dovrà battere sul proprio campo quel San Lorenzo Campi Giovani che occupa la quinta posizione. C’è poi uno dei derby vaianesi: Las Vegas, apparso meno brillante del solito nelle ultime uscite, ha intenzione di rilanciarsi e di riavvicinarsi ai primissimi posti e gli uomini di coach Shehaj non potranno per questo fallire il "match point" contro La Briglia. A Seano, la Polisportiva Bacchereto si appresta a ricevere il Paperino San Giorgio, in una sfida che si preannuncia a favore dei padroni di casa sulla carta. La altre gare domenica. E si riparte dalla prima della classe: il Tobbiana giocherà conoscendo il risultato della partita della Polisportiva Carraia. In ogni caso, per essere sicuri di mantenere il primato, gli uomini di Santini dovranno battere il Firenze Nord all’Aiazzi. Eureka e CDP Vaianese mirano ad avvicinarsi alla parte più importante della classifica facendo risultato rispettivamente contro Colonnata e BGV Soccer, con Prato Sport – Carmignano a completare il quadro. Chiusura con il Prato Nord U21: nel girone di Pistoia giocherà alle 16:30 odierne in trasferta contro il Montale Pol.90 Antares.

Giovanni Fiorentino