Il tesoretto dell’autovelox a Seano. Incassi per 700mila euro nel 2025

Settencentomila euro di incassi previsti nel 2025 dalle multe al Codice della strada a Carmignano. E la cifra potrebbe anche aumentare, dati gli adeguamenti previsti dal nuovo Codice della strada, in vigore da gennaio, che "stanga" soprattutto le infrazioni con l’autovelox.

Settecentomila euro è la previsione della giunta di Carmignano inserita nel bilancio di previsione. Nello specifico sono previsti 450mila euro di incassi per multe dovuta all’eccesso di velocità e 250mila euro di proventi dovuti allo Stato e altri Enti.

Come investirà il Comune questi soldi? Ogni anno, nella manovra di bilancio, devono essere indicate per legge le destinazioni, oltre alle quote spettanti agli Enti, fra cui la Provincia di Prato destinataria di circa 188mila euro. Le altre somme saranno destinate al personale (30mila euro), alle manutenzioni ordinarie (158mila euro), alla segnaletica stradale (26mila euro), all’acquisto di nuovi automezzi (26mila euro) e manutenzione di strade (52mila euro). La quota vincolata è di 104mila euro. I dati sulle multe del 2024 non sono ancora disponibili ma quelli dello scorso anno sono significativi: 10.549 multe totali emesse dalla polizia municipale a Carmignano di cui 7712 per il superamento della velocità, quasi tutte imputabili all’autovelox di Seano.

L’apparecchio, sulla via Statale al confine con Quarrata, è il sicuramente il più attivo in tutta l’area fra Prato e Firenze, tanto che di recente è stato vandalizzato ma l’autore è stato individuato e sanzionato. Anni addietro l’apparecchio fu proprio rubato. Questo autovelox opera su entrambe le corsie di marcia, è particolarmente sensibile se si superano anche di pochissimo i 50 km/h. Dai residenti dell’area Poggio-Carmignano-Quarrata è conosciuto mentre dagli automobilisti che provengono da fuori decisamente meno (nonostante i cartelli di segnalazione) e sono le "vittime" principali.

Con il nuovo Codice della strada è prevista una sanzione tra 173 a 694 euro se il superamento del limite di velocità è compreso tra i 10 km/h e i 40 km/h. Inoltre, il nuovo Codice della strada prevede ulteriori strette riguardanti l’uso dei cellulari alla guida, il tasso alcolemico e stupefacenti, l’uso delle biciclette e dei monopattini e occorrerà fare molta attenzione, per non vedersi bruciare lo stipendio con una multa.

M. Serena Quercioli