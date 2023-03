Il riciclo virtuoso aiuta i bisognosi della Val di Bisenzio

Vaiano, 10 marzo 2023 – Gli alberghi Hilton per garantire un elevato standard qualitativo vanno regolarmente a sostituire i vecchi cuscini, che grazie all'intuizione di Leonardo Tucci vicedirettore della struttura, ma anche nel tempo libero socio e fotografo della Ets Regalami un sorriso, invece che essere indirizzati alla discarica vengono riutilizzati dai più bisognosi.

Questa volta i cuscini dismessi dall’hotel Hilton sono stati ritirati da Riccardo Scatizzi e consegnati all’associazione “Aiuti dalla Vallata” con sede a Vernio. La presidente dell'associazione "Aiuti dalla vallata" Nadia Mordini ci racconta: "Siamo un'associazione di volontariato nata sei anni con la raccolta di beni di prima necessità da portare nelle zone terremotate del Centro Italia. Dopodiché abbiamo iniziato a seguire le tante famiglie della Val Bisenzio, famiglie che si rivolgevano all'associazione per avere un aiuto per la spesa e altre necessità. Durante la pandemia sono state seguite 110 famiglie. Sono quindi diventati punto di riferimento per tante persone, bisognose che volte necessitano anche di essere ascoltate. Collaboriamo con altri enti e associazioni, come il Centro La Nara e le case famiglia”.