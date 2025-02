Il programma negli altri comuni

Molte iniziative anche nei comuni della Provincia. A Cantagallo dal 3 al 9 marzo illuminazione del Palazzo comunale e della Rocca di Cerbaia. A Carmignano, nel teatro di Comeana, il 16 marzo alle 16.15, XVI edizione del premio "Volti di donna" con un riconoscimento alle farmaciste della zona. Il 22 marzo alle 10.30 inaugurazione della panchina gialla "Sediamoci sul giallo: Endopank per sensibilizzare sull’endometriosi". A Montemurlo, dal 1 al 20 marzo nella sala Banti, mostra degli elaborati "Girrrlss nove di loro" a cura del liceo artistico Brunelleschi, mentre l’8 marzo alle 10 sempre alla sala Banti, 19° Forum Donne "Essere donne, che impresa! Lavoro e solidarietà al femminile" con lo spettacolo teatrale "Per soli uomini. Bugiardino per maschi inconsapevoli". Ultimo degli appuntamenti, il 23 aprile alle 10.30 al liceo Brunelleschi presentazione del libro "Il coraggio di contare. Storie di donne, finanza ed etica nell’Italia contemporanea". A Poggio a Caiano, l’8 marzo alle 10.30 nella sala della Giostra è prevista la conferenza "Donne di Poggio: storie, dedizioni e futuro". A Vaiano il 7 marzo alle 21 nella sala Baldini incontro su "La libertà è donna: la scrittrice Goliarda Sapienza e l’arte della gioia". Vernio celebra l’8 marzo nella sala consiliare del Comune alle 16 con l’Incontro "Nascere in guerra: le donne per le donne tra speranze e innovazione".