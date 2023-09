Il Premio Prato poesia. Ecco chi sono i finalisti

Sesta edizione del Premio Prato Poesia Nicola Fini: il comitato promotore ha scelto i dieci poeti finalisti, vagliando le numerose opere inviate da tutta Italia. Ecco la lista degli autori e i titoli delle opere: Giuseppe Carracchia (Stanze della luce), Annalisa Ciampalini (Tutte le cose che chiudono gli occhi), Agnese Fabbri (Stagioni), Raffaele Floris (La macchina del tempo), Guido Mattia Gallerani (I popoli scomparsi), Daria Gigli (Sotto la notte si fa casa), Mia Lecomte (Lettere da dove), Maria Novella Todaro (Tu canto celeste), Giovanna Cristina Vivinetto (Dove non siamo stati), Camilla Ziglia (Rivelazioni d’acqua). La premiazione di questa edizione è in programma domenica 1° ottobre alle 17 nella sala conferenze della biblioteca Lazzerini, a ingresso libero. Il concorso, nato dalla volontà di Giulia Vinditti Fini, è un tributo alla memoria del figlio Nicola Fini, medico e poeta, e si prefigge di valorizzare la poesia edita e confermare il valore di Prato come città legata alla cultura letteraria. Novità di questa sesta edizione e l’impegno del Premio Prato Poesia a diffondere lo spirito della poesia nelle giovani generazioni attraverso la scuola. Sono infatti programma incontri dei poeti e poetesse vincitrici con gli studenti e le studentesse delle scuole medie superiori.

La giuria del Premio è composta da Giovanni Nuti, medico, musicista e poeta, Simone Lisi, scrittore, Valeria Caliandro, musicista e cantautrice, Serena Magnini, insegnante di lettere e poetessa e Lamberto Scali, psicologo e psicoterapeuta.

Il 1° ottobre verranno assegnati due premi: al primo classificato 600 euro e la targa d’onore con il giglio di San Domenico e il premio speciale Giulia Vinditti dedicato al valore della cultura classica e dell’insegnamento, del valore di 400 euro. Le opere dei 10 finalisti, da cui verranno letti dei brani durante la premiazione dall’attrice Livia Gionfrida della compagnia Teatro Metropopolare, saranno inserite nel fondo bibliotecario della Lazzerini dedicato al Premio Prato Poesia – Nicola Fini, che raccoglie tutti i testi finalisti delle trascorse edizioni. Il comitato del Premio "ringrazia tutti i poeti che da varie parti d’Italia hanno partecipato, sempre piu numerosi a questa festa della poesia, donne e uomini portatori

di bellezza". Il Premio ha

la collaborazione di Comune

e della Lazzerini e il

contributo di Fondazione S. Rita e della Misericordia di Prato.