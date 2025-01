Il Prato non entusiasma, arriva solo un pari

Prato 0Sasso Marconi 0

Prato (4-3-1-2): Fantoni (dal 59’ Gariti); Limberti, Conson, Galliani, Girgi; Remedi (dall’80’ Magazzù), Mazza (dal 59’ Alessio Rossi), Di Stefano; Cozzari; Pereira Lopes (dal 31’ Barbuti), Robi (dal 59’ Azizi). A disposizione Vannucchi, Videtta, Magazzù, Diana, Alessandro Rossi. Allenatore Mariotti.

Sasso Marconi (4-3-1-2): Celeste; Mambelli, Cudini (dal 30’ Montanaro), Tarozzi, Barattini; Armaroli, Bonfiglioli, Geroni (dall’80’ Galassi), Pampaloni; Balleello; Michael (dal 65’ Bonfiglioli), Mancini (dal 57’ Baietti). A disposizione Albieri, Testoni, Grossi, Galassi, Pelloni, Pirazzoli. Allenatore Maini.

Arbitro: Liberato Maione di Ercolano, con Marco Polichetti e Vincenzo Tallarico. Note: Circa 200 spettatori. Ammoniti Cozzari, Balleello, Michael, Galliani, Mambelli, Montanaro e Conson. Recupero 1’ pt, 4’ st.

Il Prato non decolla, ma comunque non perde di fronte al Sasso Marconi. Ed è questa una delle poche note positive dopo il match valido per la ventunesima giornata del girone D di serie D. Secondo risultato utile consecutivo al Lungobisenzio per i lanieri e vantaggio sulla zona playout confermato (-5), ma prestazione tutt’altro che entusiasmante.

Venendo alla cronaca, subito in campo dall’inizio il neo arrivato Di Stefano, mentre in avanti prima volta da titolare per Robi. Passano appena tre minuti e il Sasso Marconi va ad un passo dal vantaggio: Balleello salta Limberti e poi lancia in profondità Mancini, che a tu per tu con Fantoni si fa ipnotizzare dal portiere biancazzurro. La risposta del Prato è affidata a Cozzari e a Di Stefano: il tiro del primo viene bloccato da Celeste, mentre la conclusione del secondo non inquadra il bersaglio grosso.

Al 10’ i padroni di casa rischiano nuovamente sugli sviluppi di un angolo, quando la sfera arriva a Mancini, sul quale è determinante il solito Fantoni. Fantoni che salva i suoi anche al 21’ in occasione della punizione dal limite di Geroni. Sostituzioni alla mezzora: da una parte Pereira Lopes e dall’altra Cudini accusano dei problemi fisici, e così vanno dentro Barbuti e Montanaro. Geroni ci prova ancora da calcio piazzato, ma stavolta la mira non è precisa. In chiusura di frazione ha una buona chance Girgi che, servito da Barbuti, manda la sfera sul fondo.

La ripresa viene inaugurata dal destro di Michael che di un soffio non centra lo specchio difeso da Fantoni. Mariotti e Maini cambiano ancora: nel Prato fuori Fantoni, Mazza e Robi per Gariti (al debutto), Alessio Rossi e Azizi, mentre nel Sasso Marconi Baietti rileva Mancini e Bonfiglioli fa altrettanto con Michael. Appena entrato, Gariti compie immediatamente un mezzo miracolo sulla conclusione ravvicinata di Baietti.

I padroni di casa faticano a costruire palle gol, tanto che fra le due contendenti è quella gialloblù a sembrare in grado di sbloccare il risultato. E invece, ecco la fiammata dei lanieri al 76’: il cross di Girgi trova Cozzari, la cui deviazione termina sul palo. Mariotti si gioca anche la carta Magazzù (per Remedi) e sul fronte emiliano Galassi entra per Geroni. Brivido per gli ospiti sulla punizione di Di Stefano, ma il punteggio non muta: l’incontro si chiude sullo 0-0.

Francesco Bocchini