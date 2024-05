Il piano ferie dell’ospedale. Ad agosto il periodo più complicato. I posti letto saranno 94 in meno

Il mese di giugno porta i primi ‘tagli’ estivi dei posti letto all’ospedale Santo Stefano per consentire al personale di fruire delle ferie. Il piano di rimodulazione estiva, messo a punto dall’Asl Toscana Centro, appare affine a quello dell’estate scorsa. Il periodo clou è dal 29 luglio al 25 agosto: saranno 94 in totale i posti letto in meno. In queste settimane, ad esempio, il settore 6 al secondo piano della chirurgia week surgery vede la chiusura totale dei 42 letti. La riduzione in realtà parte dalla settimana del 22 luglio, quando i posti scendono a 28, per poi essere azzerati fino all’8 settembre. Per il resto il settore della chirurgia seconda mantiene intatti i 22 letti, idem i 56 della chirurgia d’urgenza.

I reparti di medicina ridotti sono quello di medicina polispecialistica (passa da 52 a 38 letti dal 24 giugno all’8 settembre), quello di medicina 1 (passa da 56 a 42 posti) e quello di medicina 2 (da 54 a 42). Il settore della geriatria non subisce contrazioni e rimane con gli stessi 20 posti e 2 posti per il Fast track. Nessun cambiamento per la rianimazione, dove i posti letto rimangono 20 anche nelle settimane più calde, mentre quelli di Utic-cardiologia scendono da 20 a 16 già dal 3 giugno, per diventare 14 dal 17 giugno al 25 agosto: nell’estate, insomma, la riduzione arriva a 6 posti.

Passando ai piccoli pazienti, la neonatologia subintensiva, che conta 17 letti, ne avrà 14 dal 3 giugno fino al 15 settembre, mentre la riduzione per il reparto di pediatria è di 3 posti (si passa da 14 a 11). La Terapia intensiva neonatale (3 posti letto) e l’Obi (osservazione breve intensiva) pediatrica (2 posti) non vengono toccate.

Non sono previste rimodulazioni nel reparto Ama (Area medica di ammissione), la struttura che consente di alleggerire il pronto soccorso: i posti letto in questo caso rimangono 34. Quelli di Obi e Hdu, compresa la bolla per casi covid, restano 12, come pure i 12 per il servizio psichiatrico. Ostetricia con degenze covid e degenze ordinarie rimangono rispettivamente con 18 e 19 posti. Infine per quanto riguarda il blocco operatorio, ecco la rimodulazione estiva: dal 29 maggio al 30 giugno saranno attive una sala urgenza h24, una sala ortopedia h12, 5 sale di chirurgia multispecialistica h12 e 2 sale h12 nel blocco blu.

Tutto uguale anche dal primo luglio al 28 luglio: l’unico cambiamento rispetto alle settimane precedenti sarà riguarda le sale di chirurgia multispecialistica h12 che scendono da 5 a 2. Dal 29 luglio al 10 agosto verranno chiuse le 2 sale del blocco blu, mentre dal 12 al 18 agosto resteranno attive una sala di urgenza h24, una sala di ortopedia h12 e una sala multispecialistica h12. Si torna alla normalità da settembre.

