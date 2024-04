Il Pd non candiderà Bosi. Ma lui vuole correre solo. Appoggio per la Vivarelli

"Bosi non sarà il candidato sindaco del Pd di Vaiano". Sarebbe tramontata ieri la possibilità di presentarsi al terzo mandato da primo cittadino uscente di Vaiano, il 60enne Primo Bosi, con l’ultima parola dettata dalla segreteria del partito. Lo stop è arrivato lo scorso mercoledì durante una riunione per decidere le primarie. Ma la sua non candidatura era già nell’aria dal primo momento in cui era diventato ufficiale, lo scorso gennaio, l’ok al terzo mandato nei piccoli comuni. Probabilmente Bosi avrebbe voluto continuare con il suo lavoro in palazzo comunale ma non ha trovato la sponda per farlo nella sua coalizione.

Tra i motivi, i dissidi interni al partito e il Pd di Vaiano che è stato commisariato. Contrasti che hanno avuto come risultato il fatto che il partito non abbia mai proposto il sindaco eletto per la prima volta nel 2014 e riconfermato nel 2019, anche per il 2024. Anzi il Pd non avrà un proprio candidato.

Intanto la "commissaria" Simona Querci, arrivata a Vaiano, per riportare la pace nel Pd, dalla segreteria pratese, ha fatto sapere che in questi giorni ha terminato il suo delicato incarico e, pare, che sarà presto ristabilito il nucleo della segreteria del Partito democratico vaianese.

Cosa succede ora? Sembra che durante l’accesa riunione svoltasi proprio a Vaiano, mercoledì sera, sia stato prodotto un documento che non sarebbe favorevole a Primo Bosi. Il sindaco uscente avrebbe voluto partecipare alle primarie del Pd, porta per la candidatura, ma il documento ha raccolto abbastanza firme proprio per evitare le primarie, sbarrando così la strada a Bosi, che ora medita di correre da solo, creando una propria lista per giugno.

Però pare che il Pd abbia manifestato l’intenzione di appoggiare la lista di Francesca Vivarelli, 55 anni, pubblica impiegata. Si tratta della candidata sindaco di "Cambiare Insieme per Vaiano", formazione che raccoglie persone impegnate in partiti, gruppi politici della sinistra e del centrosinistra.

Elena Duranti