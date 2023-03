Il partito unico liberaldemocratico, Luigi Marattin a Prato

Sarà ospite oggi pomeriggio alle 18 all’Art Hotel Museo di viale della Repubblica l’onorevole Luigi Marattin, per parlare della nuova formazione del partito unico liberaldemocratico. Azione e Italia Viva daranno vita ad un partito politico nuovo che non sarà la somma

algebrica dei due. La volontà dei due leader, Matteo Renzi e Carlo Calenda è quella di garantire attraverso un processo trasparente ed equo, "un’ampia apertura a tutta la platea riformista e liberale che non si riconosce più in questo centrodestra ed in questo centrosinistra sempre più ideologizzati".

Interverranno i responsabili provinciali di Azione e Italia Viva Giancarlo Cecchi , Stefano Micheloni, il coordinatore regionale e parlamentare europeo Nicola Danti.

"Le elezioni del 25 settembre hanno dimostrato che ci siamo, il partito unico dimostrerà la nostra volontà di cambiare il paese", dice Veronica Versace Scopelliti coordinatrice provinciale Italia Viva. Prevista la partecipazione dei responsabili delle associazioni, dei movimenti e dei partiti di area liberal-democratica.