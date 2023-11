Il nuovo podcast di Batisti. La Camerata su Spotify

La stagione concertistica della Camerata Strumentale di Prato è ormai alle porte, pronta ad incantare appassionati e curiosi. Con il titolo "Il Piacere della Scoperta" questo nuovo percorso musicale si propone di porre l’attenzione, oltre che sul grande repertorio, su autori meno noti e composizioni meno celebrate, che meritano però di essere ascoltate e che sveleranno autentiche meraviglie. Per ampliare le occasioni di divulgazione musicale oltre a quelle già esistenti, la Camerata ha creato un podcast dedicato ai concerti della stagione. In ogni episodio Alberto Batisti, direttore artistico dell’orchestra, svelerà i segreti e le peculiarità dei concerti in programma. Con passione e competenza, condividerà il cuore pulsante di ciascuna esibizione, illustrando il motivo per cui non si potrà assolutamente mancare l’occasione di essere presenti. Ogni nuovo episodio sarà reso disponibile alcuni giorni prima del concerto, in anteprima per coloro che sono iscritti alla newsletter dell’orchestra. Successivamente, potrà essere possibile ascoltarlo sulle principali piattaforme di streaming (Spreaker e Spotify), per permettere a tutti gli amanti della musica l’opportunità di scoprire le pietre preziose di questa stagione concertistica. Il primo episodio, dedicato al concerto inaugurale del 9 novembre, con la geniale Antje Weithaas nel ruolo di direttrice e di violinista, si potrà ascoltare online a partire da venerdì 3 novembre. Il podcast è realizzato in collaborazione con Rete Toscana Classica. Per iscriversi alla newsletter accedere al sito www.cameratastrumentale.org