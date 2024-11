Il nostro viaggio tra i presepi. Inviateci le foto: noi li raccontiamo

Prosegue il viaggio che racconta i presepi in allestimento nella provincia di Prato e rinnoviamo ancora l’invito a segnalare i vostri presepi a: [email protected]. Inviateci foto nelle quali mostrare il risultato dell’impegno e della creatività. Presepi realizzati in famiglia, nelle parrocchie, a scuola, nei luoghi di lavoro. Una foto con voi e il vostro presepe , testimone di voglia di pace e speranza.

L’antica tradizione dell’arte presepiale è custodita dagli aderenti all’Associazione Italiana Amici del Presepio (AIAP) di Firenze e Prato che fanno parte della grande famiglia dell’associazione nazionale fondata a Roma nel 1953. Ed è proprio da questa fitta rete di presepisti che a Prato nella chiesa di san Pietro a Grignano apostolo, da domenica 1 dicembre sarà vistabile (sabato, domenica e festivi dopo l’orario delle messe) un presepe che arriva da un vero maestro. Sandro Nardini di Sovigliana-Vinci ha portato in lungo e largo per l’Italia i suoi presepi, e ora anche a Prato, perché i presepisti si scambiano il risultato dei loro lavori per farli conoscere e apprezzare da più città e da più paesi. Il presepe sarà esposto fino al 2 febbraio 2025, riprendendo la vecchia tradizione di smontare il presepe nella ricorrenza della presentazione di Gesù al tempo di Gerusalemme, 40 giorni dopo Natale.

"Si tratta di un diorama- spiega Maurizio Marini, uno dei soci più attivi dell’associazione Firenze e Prato- una ricostruzione suggestiva, vedibile da dietro una finestra. Per effetto della prospettiva, sembrerà un paesaggio reale, dall’atmosfera intima". A dare lustro alla sezione degli Amici del presepio, a Vaiano, si segnala il presepe dell’artista bisentino Mauro Ravalli che alla Badia di san Salvatore parteciperà all’ottava edizione della rassegna "Il presepe amatoriale", iniziativa firmata da parrocchia, associazione amici dei presepi, circolo ANSPI (associazione nazionale san Paolo che raccoglie oratori e circoli). Esposizione dall’8 dicembre al 6 gennaio 2025, sabato dalle 16 alle 19; domenica e festivi dalle 11.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Un altro aderente all’associazione amici dei presepi è Andrea Ciatti che allestirà un grande presepe nella cripta della chiesa di Vaiano. E da Prato, gli Amici del presepio porteranno in santa Croce a Firenze alla mostra presepiale due loro creazioni. Un presepe tradizionale e un diorama.

Marilena Chiti