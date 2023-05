Il mostro di Firenze A Il Garibaldi un libro e uno spettacolo

Dal podcast al teatro. Dopo migliaia di ascolti online, approda questa sera alle 21 sul palco del Garibaldi di Prato "Nessuno: il mostro di Firenze", testo scritto e interpretato da Eugenio Nocciolini (foto) ed Edoardo Orlandi che ripercorre una delle pagine più nere della cronaca italiana. Della macabra vicenda del mostro di Firenze si ricordano accusati e accusatori, avvocati, testimoni macchiettistici e spettatori inermi. Tutti, tranne le sedici vittime. "Nessuno – il mostro di Firenze" tratteggia quelle giovani vite stroncate, in un’Italia semplice a cavallo degli anni ‘70‘80. Un’Italia di pallone, sesso, terra da coltivare. Un’Italia, in cui un ragazzo come tanti altri è cresciuto, è diventato un uomo, è diventato un mostro. Anzi, è diventato Nessuno. Alla narrazione si affiancano effetti video, sonori e musicali, in perfetto stile podcast. Biglietti (posto unico 17,25) su www.ilgaribaldi.it, ticketone e punti vendita Boxoffice. Sempre oggi, ma alle 18,15, il giornalista de La Nazione e scrittore Stefano Brogioni presenta il libro "Il mostro nero. Gli anni dei delitti di Firenze". Conduce Giacomo Cocchi di Tv Prato, ingresso libero.