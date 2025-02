Il Montebianco donne è imbattibile

Soffrono un po’ ma le ragazze del Montebianco Prato Calcio a 5 restano imbattibili. A Bientina, contro le Pantere di cui si conosceva la pericolosità, le biancazzurre rimontano lo 0-1 iniziale e vincono per 5-2, centrando il successo numero quattordici del loro campionato finora immacolato. La vittoria porta la firma di Durante (doppietta), Borghesi, Bazzini e Pizzirani. Così come per la A2, il prossimo match vedrà il Montebianco impegnato in Coppa Italia, per il ritorno degli ottavi di finale contro Perugia. Nella classifica di serie C, pratesi in testa con 42 punti davanti a Pistoia Women con 34; l’altra squadra pratese, il San Giusto, è penultima con 9 punti dopo il 2-2 con il San Giovanni. Nuova sconfitta, invece, per l’Academy del Montebianco impegnata nel campionato di serie C2 girone B maschile. Il derby contro il Fiordaliso Prato è finito infatti 3-8 (gol biancazzurri di Villa e Angelillis con una doppietta). Situazione difficile per i ragazzi di coach Zambri, ultimi in classifica con 5 punti.

M.M.