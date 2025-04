Il Made in Italy si racconta con Prato. Oggi diretta e confronto in Regione

In occasione della Giornata del Made in Italy, promossa dal ministero (il Mimit) che ricorre oggi nella data del compleanno di Leonardo da Vinci, il Comune di Prato con il suo assessorato allo Sviluppo economico e con la Casa delle tecnologie emergenti Prisma, organizza una maratona radiofonica. In onda dalle 10 alle 19 dalla Saletta Valentini che si affaccia su via Ricasoli, 6. Realizzata in collaborazione con White Radio e Fondazione Pin, la diretta sarà trasmessa sul canale YouTube @ComunediPratoOfficial, sul canale tv web tv.whiteradio.it, sui canali facebook @prismaprato e @whiteradioit.

Nel contesto della Giornata nazionale del Made in Italy 2025, che ha come titolo "Made in Italy tra identità e innovazione", la maratona pratese è stata organizzata per celebrare l’eccellenza e l’innovazione del distretto tessile e moda e raccontare le sfide che lo attendono. Dalle 10 si susseguiranno, in diretta, 21 interviste a imprenditrici e imprenditori, manager e professionisti, amministratrici, donne e uomini che stanno contribuendo alla crescita, all’innovazione e allo sviluppo sostenibile del settore tessile manifatturiero pratese.

Particolare attenzione sarà riservata alle aziende che negli ultimi anni hanno beneficiato del progetto Casa delle tecnologie emergenti Prisma, finanziato dal ministero dello Sviluppo Economico nel 2020. Grazie ai bandi di ricerca e sviluppo queste imprese hanno potuto utilizzare tecnologie emergenti e 5G per sviluppare prototipi e soluzioni innovative.

Prisma sarà inoltre protagonista di un evento a Firenze. Oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, dalle 10 si terrà l’evento "Moda e tecnologia: la Toscana e il Made in Italy per eccellenza e vocazione nel settore manifatturiero italiano" organizzato dalla Casa del Made in Italy di Firenze, in collaborazione con Cte Prisma, Artes 4.0, con il patrocinio della Regione Toscana.

Dalle 10 interventi di Carmela Smargiassi, Eugenio Giani e Ilaria Bugetti; dalle 11 confronto sulle prospettive del distretto con Benedetta Squittieri, Francesco Marini, Moreno Vignolini, Francesco Viti, Enrico Fantini. E ancora nel corso della giornata, tra gli altri, Daniela Toccafondi, Stefano Vasile, Antonella Vitiello, Marco Ciampalini, Leonardo Marras.