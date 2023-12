Il ladro via con la bici da 5mila euro: "Ipotesi furto su commissione"

"L’allarme è arrivato con la telefonata di uno dei residenti che abita qui sopra. Erano le 3.10 di notte. Il vicino mi ha detto che ha sentito un grande fragasso, un forte schianto. Temeva che fosse successo qualcosa di grave al negozio. E così è stato". A raccontare la spaccata allo storico negozio di biciclette Coppini è Valeria Coppini, una delle titolari, che appena avvertita del fatto si è precipitata in via Franchi. Ma ormai era troppo tardi. La scena che si è trovata di fronte è stata la vetrata andata completamente in frantumi e una mountain bike con la pedalata assistita dal valore di 5.500 euro sparita dalla sua collocazione in negozio. "Possiamo ipotizzare che si tratti di un furto su commissione – aggiunge – perché il ladro è andato a colpo sicuro su quella bici che è l’ultimo modello dell’Olympia. Costa 5.500 euro". Per la ricostruzione della dinamica della spaccata, la polizia può contare anche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio. L’uomo, pare da solo, ha utilizzato un furgoncino rubato per spaccare la vetrata che affaccia su via Franchi: "E’ riuscito a saltare anche l’aiuola comunale. Non so come abbia fatto con quel furgoncino che ha usato come se fosse un ariete. Furgone che poi ha parcheggiato in piazza Ciardi per poi tornare in negozio e mettere a segno il furto".

Nel video si vede soltanto un bandito in azione con la testa coperta dal cappuccio del giaccone: una volta che si è assicurato la preziosa bicicletta è scappato probabilmente in sella alla stessa mountain bike.

"Non è stata una gran bella annata né tanto meno un bel modo per chiudere l’anno", commenta sconsolata Coppini che ieri mattina è corsa ai ripari con il fabbro per sistemare gli infissi e la vetrina del negozio.

Sa.Be.