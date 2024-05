Il grande fotografo. Massimo Sestini stasera al Pecci

Ospite d’eccezione stasera alle 21 al Pecci: Massimo Sestini, nato nel 1963 a Prato, considerato uno dei più importanti fotogiornalisti internazionali. La serata a ingresso libero è organizzata in collaborazione con l’associazione Il Primo Terzo. Grazie a una produzione sterminata, Massimo Sestini ha raccontato come nessun altro quattro decenni di storia del costume, della politica e società italiana. I primi scoop a metà anni Ottanta: da Carlo d’Inghilterra fotografato a Recanati mentre dipinge un acquerello, a Licio Gelli ripreso a Ginevra mentre è portato in carcere, all’attentato al Rapido 904 nella galleria di San Benedetto Val di Sambro, alla tragedia della Moby Prince, agli attentati a Falcone e a Borsellino, alla Concordia. Nel 2014 è a bordo della Fregata Bergamini, testimone delle operazioni di salvataggio Mare Nostrum, a largo delle coste libiche. Dopo dodici giorni di tempesta, riesce a riprendere dall’elicottero un barcone di migranti tratto in salvo: la foto vince il prestigioso World Press Photo nel 2015. Poi il progetto Where Are You: rintraccerà e fotograferà una decina dei migranti che erano su quella barca, ritratti nella loro vita in giro per l’Europa, realizzando un documentario con National Geographic trasmesso in tutto il mondo.