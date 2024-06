Il grande cinema sotto le stelle: "The holdovers" è da non perdere

Tutte le sere un bel film da vedere sotto le stelle nell’arena estiva al Castello dell’Imperatore. Stasera tocca a "The holdovers – Lezioni di vita", grande film con una strepitosa performance di Paul Giamatti che avrebbe meritato l’Oscar vinto invece da Cillian Murphy per "Oppenheimer". L’Oscar l’ha vinto la sua partner nel film, una bravissima Da’Vine Joy Randolph, per il ruolo struggente della cuoca del college, palcoscenico in cui si svolge tutta la vicenda del film diretto da Alexander Payne. Domenica ecco "Assassinio a Venezia" dove ritroviamo Hercule Poirot ancora una volta interpretato da Kenneth Branagh, anche regista, tratto ovviamente dal celebre romanzo di Agatha Christie. La ricetta è sempre la stessa: un delitto, un giallo da risolvere, l’assassino da trovare ed un grande cast. Stavolta c’è persino Riccardo Scamarcio, che pare passato lì per caso.

Lunedì 24 per il ciclo di film d’autore scelti dal Mabuse, la prima parte di "Trenque Lauquen"film argentino diretto da Laura Citarella (la seconda parte sarà in programmazione lunedì primo luglio). Martedì 25 atmosfere orientali in "C’era una volta in Buthan". Siamo nel regno del Buthan nel 2006. E’ in atto un processo di modernizzazione che porta il Paese anche alle prime elezioni politiche. Oltre la televisione e internet ecco arrivare la democrazia dopo anni di monarchia assoluta.

Mercoledì 26 torna sul grande schermo uno dei film più belli della stagione che ha sfiorato l’Oscar nella categoria "Miglior film straniero": "Io capitano" diretto da Matteo Garrone. Giovedì 27 sarà la volta di "The old oak" di Ken Loach che a quasi novant’anni continua il suo rigoroso percorso nel raccontare i peggiori giorni della nostra vita. Strano che ancora non abbia raccontato la nostra peggiore Italia. I soggetti non mancherebbero. Venerdì 28, film francese premiato a Cannes 2023, "Il gusto delle cose" con Juliette Binoche e Benoit Magimel. Ricordiamo che tutte le proiezioni al Castello iniziano alle ore 21.45.

Federico Berti