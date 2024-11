Il Gispi Tigers ha buone carte per calare il poker

Sin qui, il gruppo non ha sbagliato un colpo: tre partite stagionali, altrettante vittorie ottenute anche con un certo margine in termini di punti.

E l’obiettivo, nel difficile confronto di oggi (sulla carta, se non altro) sarà quello di provare a calare il poker di successi. E’ con questo obiettivo che i Gispi Tigers affronteranno in trasferta l’UR Firenze, nell’ultimo match valido per la prima fase del campionato di Serie C 2024/25 di rugby.

I rugbisti pratesi di Lorenzo Vannini sono praticamente già certi della qualificazione al girone-promozione, dopo aver battuto nell’ordine l’UR Montelupo, Rugby Pistoia (chiudendo il mini-girone eliminatorio al primo posto) e Bellaria Pontedera. E alle 14:30 odierne, al centro sportivo "Marco Polo" del capoluogo di regione, prenderà il via una sfida che si preannuncia tanto impegnativa quanto entusiasmante.

A breve prenderà il via la fase-cruciale del torneo, quella che raggrupperà le contendenti più forti nel raggruppamento che metterà in palio un posto per la Serie B 2025/26. E la carica motivazionale non mancherà.

Giovanni Fiorentino