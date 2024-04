Il fuoco era la cura: ultima recita al Met

Due appuntamenti con il teatro questa domenica. Al Metastasio alle 16.30 ultima replica de Il fuoco era la cura, una creazione di Sotterraneo liberamente ispirata a Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, prodotta dal Metastasio con Sotterraneo, Piccolo Teatro di Milano, Emilia Romagna Teatro. A 71 anni dalla pubblicazione del capolavoro di Bradbury e a 58 dall’uscita dell’omonimo film di François Truffaut, questo nuovo lavoro di Sotterraneo si domanda dove si annidino nel presente i rischi di possibili derive totalitarie. In scena Flavia Comi, Davide Fasano, Fabio Mascagni, Radu Murarasu, Cristiana Tramparulo (nella foto). "Abbiamo provato a immaginare come questo presente potrebbe portarci a un futuro di totalitarismo anticulturale – dicono – e viaggiando a ritroso dalla fantascienza al nostro tempo ci siamo chiesti cosa significhi oggi bruciare libri, proibire il pensiero complesso, soffocare l’intelligenza collettiva". Con il Festival Tipo negli spazi di Omega Filati in via dell’Orditoio lo spettacolo Toscanacci, risate e altri anticorpi con Paolo Hendel, Riccardo Goretti, Andrea Kaemmerle. Alle 16 tour guidato in azienda, alle 17.30 lo show. Toscanacci è il frutto di un percorso che Guascone Teatro porta avanti ormai da anni per recuperare e rilanciare il grande filone della comicità di Toscana. Biglietti su Ticketone.