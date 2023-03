Il Comune cerca nuovo dirigente per l’urbanistica

Il Comune di Carmignano cerca un istruttore direttivo per il settore 7 che comprende l’urbanistica, l’edilizia e il Suap.

Sarà una procedura selettiva e non concorsuale, decisa dalla giunta guidata da Edoardo Prestanti (nella foto): in pratica il nuovo dirigente sarà scelto in base ai titoli e al curriculum e l’incarico terminerà con il mandato del sindaco. E’ un posto di categoria D, a tempo determinato e pieno. I requisiti generali sono quelli per lavorare nelle pubbliche amministrazioni come l’idoneità fisica all’impiego, non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti in corso.

I requisiti specifici riguardano invece il titolo di studio e per candidarsi è necessaria la laurea, conseguita nel vecchio ordinamento (per le facoltà di architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura e ingegneria per l’ambiente e il territorio) o le lauree del nuovo ordinamento (specialistica o magistrale). Serve l’abilitazione professionale di ingegnere o architetto e l’esperienza di almeno 5 anni in tali funzioni nelle pubbliche amministrazioni o aziende pubbliche.

Le esperienze possono essere cumulate. Scadenza per la presentazione delle domande: 19 aprile, via Pec a [email protected] Bando su www.comune.carmignano.po.it. Le domande saranno esaminate da una commissione che convocherà i candidati per un colloquio e proporrà poi una "rosa" di nomi al sindaco che potrà effettuare, a sua discrezione, un ulteriore colloquio ed eventualmente individuare l’incaricato con atto motivato.