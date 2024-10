Il Comune assume a tempo pieno. Cercasi un esperto amministrativo

Il Comune di Montemurlo ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno, mediante contratto di formazione lavoro (durata 12 mesi), nel profilo di esperto amministrativo da destinare all’area A settore promozione della persona. Tra i requisiti indispensabili per partecipare all’avviso di selezione è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 32 anni, limite di età che deve essere posseduto al momento dell’invio della candidatura e il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il progetto formativo complessivo sarà di 34 ore settimanali, svolte nell’ambito dell’orario lavorativo, con attività formativa erogata sia in modalità frontale sia mediante affiancamento, in presenza nelle sedi del comune di Montemurlo. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Portale unico del reclutamento (www.inpa.gov.it). Le domande devono pervenire entro e non oltre il 31 ottobre. L’avviso completo è consultabile sul sito istituzione dell’ente www.comune.montemurlo.po.it.