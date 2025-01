Il co-housing si racconta alle Scuderie

Le porte del co-housing si aprono e presentano i progetti del "Dopo di noi". Sabato 18 alle ore 16 in sala Tribolo alle Scuderie Medicee ci sarà l’ultimo incontro di un percorso iniziato nel dicembre scorso e che ha fatto tappa a Vaiano (Centro Kairos), a Prato (Casa le Rose e Opera Santa Rita) e si conclude a Poggio a Caiano attraverso l’esperienza di Casa Humanitas con l’appartamento "I colori di Elisa", inaugurato nella primavera 2022.

I progetti del "Dopo di Noi", in attuazione ad una legge nazionale denominata proprio "Dopo di noi", rappresentano percorsi per favorire l’autonomia, il benessere e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, mediante interventi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare e di supporto alla domiciliarità.

L’alloggio "I colori di Elisa" ha permesso dal 2022 ad alcuni disabili di vivere insieme e sperimentare l’autonomia ovvero prendersi cura della casa, andare a fare la spesa, cucinare, il tutto sotto la supervisione degli operatori di Humanitas.

Sabato, al convegno, interverranno: Gabriele Nardi, presidente della Cooperativa Humanitas, Giovanna La Ganga ed Eleonora Dragonetti dei servizi sociali della Società della Salute area pratese, l’avvocato Laura D’Andrea, il sindaco Riccardo Palandri, l’assessore Patrizia Cataldi e i familiari del co-housing supportato "I colori di Elisa".

Al termine dell’incontro sarà possibile visitare l’appartamento per vedere come è organizzata la vita quotidiana dei disabili e le attività in cui sono impegnati.