Il Capodanno nella bellezza vince ancora

Oltre tremila persone hanno scelto di iniziare l’anno nel segno dell’arte e della cultura. Tanti sono stati i visitatori dei Musei e delle pinacoteche pratesi il 1° gennaio, quando la rete Pratomusei ha aperto eccezionalmente con il biglietto simbolico di 1 euro. Numeri record a cui si aggiungono i tantissimi pratesi, e non solo, che hanno riempito le piazze del centro storico per il capodanno diffuso e i teatri la notte del 31 dicembre, tutti sold out.

"Abbiamo ripetuto un’iniziativa che ha sempre riscontrato grande entusiasmo. Miglior inizio per il 2024, accompagnato anche dal concerto dell’orchesta Chiti alla stazione centrale, non poteva esserci", sottolinea l’assessore alla Cultura Simone Mangani.