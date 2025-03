Il Capezzana d’annata per "Terre di Toscana"

Capezzana è fra i protagonisti all’edizione numero 16 di "Terre di Toscana", che si svolgerà domenica e lunedì all’hotel UNA Versilia di Lido di Camaiore, con un parterre di 140 vignaioli.

Terre di Toscana come da tradizione ha una sezione dedicata anche ai vini dal lungo percorso, grazie ai produttori che porteranno in assaggio alcune vecchie annate (o annate meno recenti) delle loro più importanti etichette. I partecipanti potranno così andare indietro nel tempo per farsi trasportare dal fascino di vini capaci di regalare emozioni uniche e spesso irripetibili. Il Trebbiano 2005 sarà in degustazione lunedì 24 marzo insieme ad etichette come il Brunello di Montalcino Poggio dell’Oro 2015 di Banfi, il Varramista 2001, 2002 e 2005 della Fattoria Varramista, il Brunello di Montalcino 2014 del Ridolfi, il Bolgheri Sassicaia 2001 della tenuta San Guido solo per citarne alcuni. Saranno oltre 700 le etichette toscane presenti.

Il Trebbiano Igt Toscana Bianco 2015 è un vino coloro oro giallo brillante, il colore parla già da solo, sa di zafferano, iodio, gesso, camomilla, si intravedono note mentolate e pepe bianco. Per gli esperti è un vino che "aderisce al palato con mineralità ghiaiosa e quasi zenzero piccante sul finale. Annata celebrata a ragione".

Nell’area "Food", gli artigiani del gusto proporranno salumi, formaggi, dolcezze e ricette della tradizione, che potranno essere acquistati e gustati in loco oppure portati a casa come ricordo della giornata. Il costo del biglietto per ogni singola giornata, che consente l’assaggio di tutti i vini, è di 40 euro a persona. Il biglietto è acquistabile solo in prevendita attraverso il sito www.terreditoscana.info. In entrambe le giornate navette gratuite faranno la spola tra la stazione ferroviaria di Viareggio e l’Una Hotel.