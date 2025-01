Il brutto anatroccolo al Met. E le repliche di Capitolo Due

Teatro Metastasio: due spettacoli di prosa questo fine settimana. Al Fabbricone oggi alle 20.45, domani alle 19.30 e domenica alle 16.30 le repliche di Capitolo Due, produzione Met diretta da Massimiliano Civica da un testo del grande commediografo americano Neil Simon, tradotto e adattato dallo stesso Civica, interpretato da Maria Vittoria Argenti, Ilaria Martinelli, Aldo Ottobrino, Francesco Rotelli. Simon è l’autore di commedie che hanno fatto ridere milioni di spettatori, come La strana coppia e A piedi nudi nel parco, ed è lo scrittore di maggior successo nella storia di Broadway. In Capitolo Due, scritto dopo la morte di sua moglie, per la prima volta "mette in commedia" una sua dolorosa esperienza personale. La storia è quella di George, uno scrittore di gialli "che potete trovare in qualsiasi supermercato" come scrive l’autore, che non riesce a superare il dolore per la perdita della moglie, e di Jennie, un’attrice teatrale che fa i conti con il fallimento del suo matrimonio con un giocatore di football "che non riusciva a tenere un pallone in mano".

Al Metastasio domani alle 17 per la rassegna MetRagazzi i danzatori della Compagnia Atacama presenteranno Il brutto anatroccolo, una coreografia di Patrizia Cavola che, partendo dal protagonista della celebre favola di Hans Christian Andersen, affronta con l’immediatezza del linguaggio corporeo temi universali e di grande attualità. Pensato in modo particolare per i più piccoli, lo spettacolo aiuta a porre lo sguardo sul concetto di diversità e accettazione di se stessi e degli altri, sul superamento delle paure e vulnerabilità, sul valore insito in ogni essere umano a prescindere dal contesto sfortunato in cui possa venire a trovarsi. La storia aiuta a focalizzare che l’essere diverso può rappresentare una ricchezza. "La storia - commenta la coreografa - racconta di questo anatroccolo che viene scacciato e si ritrova da solo perché diverso, ma anche e soprattutto del coraggio con cui, nonostante tutto, affronta il suo viaggio di ricerca. Ogni bambino, nel suo percorso di crescita, può trovarsi in situazioni simili e deve affrontare il proprio cambiamento. Il messaggio della favola è positivo e suggerisce di considerare la diversità come un’opportunità". Biglietti 7 euro per gli adulti, 6 per i ragazzi.