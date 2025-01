Il benessere degli atleti in nome di Giak Di Napoli

Un atto di intesa che mira a promuovere il benessere e la crescita psicologica di atleti, allenatori e società sportive, attraverso la messa a punto di iniziative sul territorio. E’ quel che firmeranno fra pochi giorni al Museo di Palazzo Datini i rappresentanti della Federazione Italiana Psicologi dello Sport (FIPsiS) e dell’associazione Giak Nuotatore Volante, dedicata alla memoria di Giacomo Di Napoli. Il giovane atleta nato a Prato nel 2002 e scomparso quasi tre anni fa in Umbria a seguito di un incidente mentre stava allenandosi su un aliante (in vista degli imminenti campionati mondiali che si sarebbero svolti da lì a poco) vive attraverso l’impegno dei genitori Gennaro Di Napoli e Cristina Monzali e del cugino Marco Cecchi, che da quasi un triennio ne ravvivano la memoria a suon di iniziative di beneficenza ed eventi legati alla sua figura di sportivo e studente modello ed allo sport in generale.

Un accordo, quello fra la FIPSiS e l’associazione Giak Nuotatore Volante, che sarà ufficialmente siglato sabato alle 10,30 presso il Museo Palazzo Datini in via Ser Lapo Mazzei. E che si inserisce all’interno del progetto "L’Atleta al Centro": nelle intenzioni dei promotori, deve rappresentare la prima prima di una collaborazione significativa volta a integrare e potenziare il benessere fisico e mentale degli atleti. Questo progetto mira a sviluppare iniziative formative con focus sulla preparazione mentale, la gestione dello stress e la crescita personale degli atleti, affrontando le sfide sportive e quotidiane.

La pianificazione e realizzazione del progetto coinvolgerà una società vincitrice di un concorso da lanciare più avanti, che collaborerà con FIPSiS, CONI e l’Associazione Giak per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La presentazione dei risultati è prevista per il prossimo ottobre, mese dedicato alla salute mentale, sottolineando l’importanza del benessere psicologico nello sport.

"Valorizzazione dei giovani talenti, supporto alle persone diversamente abili ed educazione per creare opportunità – ha commentato Cristina Monzali, da presidente dell’associazione Giak Nuotatore Volante - questo atto rappresenta un importante passo avanti nel supporto alla crescita sportiva ed emozionale dei giovani, nel ricordo di Giacomo e della sua straordinaria passione per lo sport e la vita". L’attenzione andrà infine a lunedì prossimo, quando Giacomo avrebbe compiuto 23 anni. E il Teatro Puccini di Firenze ospiterà il concerto "Mille Note per Giak Talent", in suo onore.

