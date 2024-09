I vigili del fuoco soccorrono fungaiolo

Duplice intervento dei vigili del fuoco di Prato, ieri, in val di Bisenzio, per soccorrere due persone. Il primo intervento è stato per un fungaiolo infortunatosi a causa di una caduta mentre era nel comune di Cantagallo. L’uomo è stato recuperato dalla squadra del distaccamento di Montemurlo con supporto di personale Saf (Speleo alpino fluviale) ed affidato alle cure dei sanitari. Nel secondo caso la persona risultava dispersa nel comune di Vernio, in località Risubbiani. Rintracciata, è stata recuperata dalla squadra proveniente dalla centrale con ausilio di personale del distaccamento di Castiglione dei Pepoli. Anche in questo caso l’uomo è stato affidato ai sanitari. Sul posto anche il soccorso alpino.