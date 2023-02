I tessuti di House of Lyria in vetrina su Forbes Italia

Si è guadagnata la ribalta internazionale con un articolo pubblicato sul numero di febbraio 2023 di Forbes Italia, l’edizione italiana del magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle. E’ The house of Lyria, azienda di interior design costola di Lyria, leader da venti anni nella produzione di tessuti per i più importanti fashion designer.

Un sogno custodito e fatto crescere da Riccardo Bruni, artista e autore di tessuti dal carattere inconfondibile. Dal 2021 Lyria ha iniziato a realizzare cuscini decorativi, plaid e tessuti pensati per residenze private, boutique hotel e nautica, collaborando su progetti speciali, con i più rinomati architetti ed interior designer.

Lyria prende il nome da una rara, elegante conchiglia a forma spirale; un’armonia perfetta, che ha origine dall’imperfezione. "Lyria da più di due decenni crea tessuti per i designer più talentuosi del mondo della moda e dal 2021 decide di entrare nel mondo dell’interior - si legge in una nota in cui l’azienda spiega la sua filosofia - . The House of Lyria offre una collezione di cuscini decorativi e plaid dall’ampio spettro, capace di spaziare da una sobria, rustica semplicità a una bellezza complessa e patinata, guidata dalla visione estetica del ’perfectly imperfect’ e realizzata con una produzione artigianale e sostenibile". La sostenibilità è nel dna dell’azienda di Bruni e rispecchia la peculiarità del distretto: il riuso ed il riciclo, eliminando quasi del tutto i residui di tessuto. Bruni ha avuto modo di dire nell’articolo di Valentina Lonato pubblicato su Forbes Italia che "in questa azienda non vi è un solo millimetro di scarto che non venga riutilizzato e rimesso in produzione, andando a costituire nuova materia prima da utilizzare per l’abbigliamento o per il reparto interior. Come nella Prato ottocentesca non erano ammessi sprechi di tessuto, così Lyria si impegna con progetti di recycling e upcycling per le realtà che vogliono dare nuova vita a stoffe e indumenti in eccesso". Dopo la Design week di Milano del giugno scorso, The house of Lyria ha vissuto un’altra tappa importante a novembre 2022 in occasione della Dubai design week, dove ha presentato texture di fibre naturali come lana, lino e cotone. In particolare, per i plaid, spiccano le fantasie floreali e botaniche caratterizzati da toni caldi e neutri del beige e del giallo pergamena, sfumature ottenute da fonti organiche come caffè, tè o cenere. Prodotti, quelli di The House of Lyria, che nascono da ricerca, artigianalità e sperimentazione per realizzare opere d’arte per interior made in Prato.

Sara Bessi