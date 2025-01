I servizi del Comune ora sono on line

A Montemurlo va avanti il percorso di digitalizzazione e innovazione dei servizi a imprese e cittadini per avvicinare sempre più la Pubblica amministrazione alle persone in modo semplice e immediato. Tante le innovazioni introdotte. È in fase conclusiva la realizzazione della “Piattaforma Notifiche Digitali” che permetterà di inviare notifiche con valore legale relative agli atti amministrativi, raggiungendo i cittadini attraverso canali di comunicazione digitale o analogica. Prevista anche l’informatizzazione del servizio politiche sociali. E’ stato attivato anche un servizio di prenotazione appuntamenti per tutti gli uffici, che hanno rapporti con il pubblico ma soprattutto è stata approntata la messa in funzione di uno sportello telematico da cui si può accedere a tutti i servizi online del Comune.