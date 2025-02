I ritratti femminili dal ’400 al ’700. Il racconto di una diabolica bellezza

Oggi pomeriggio alle 17.30 al Museo del Tessuto ci sarà la conferenza dal titolo "Una diabolica bellezza. Serpi, corna, code nell’immagine femminile dal Quattro al Settecento", a cura di Roberta Orsi Landini, un nuovo appuntamento dedicato alla storia della moda nell’ambito delle iniziative per i 50 anni del Museo, e in occasione della mostra Tesori di Seta. Capolavori tessile dalla donazione Falletti. Roberta Orsi Landini - storica dell’arte e massima studiosa di storia del tessuto - illustra l’importanza e i diversi significati delle acconciature femminili tra Quattro e Settecento, attraverso la rappresentazione figurativa della donna nei diversi periodi storici. Acconciature, ornamenti da testa, accessori come copricapi a punta, pettinature a corna, trecce che richiamano serpenti tra i capelli e abiti dalle forme inusuali, offrono lo spunto per una lettura alternativa dell’immagine femminile che ci arriva da passato e che si tramanda spesso con una connotazione diabolica. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Intanto, è già sold out la prima edizione del corso per diventare esperti di tessuti antichi in programma dal 20 al 22 marzo 2025 al Museo del Tessuto e condotto sempre da Roberta Orsi Landini. Ci sarà un’altra edizione del corso, le cui date il museo presto comunicherà.