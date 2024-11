I riconoscimenti ai medici in pensione

Due medici di base in pensione in meno di un mese a Poggio a Caiano. Il Comune ha così deciso di organizzare una cerimonia di saluto unica per augurare loro buona pensione e omaggiarli con una targa. Entrambi, si può dire, hanno praticamente trascorso la vita professionale a Poggio e la loro permanenza negli ambulatori è durata oltre trent’anni.

Si tratta dei dottori Luigi Campanelli e Paolo Michelozzi ai quali, ieri, è stata donata una targa da parte dell’amministrazione comunale. E’ un gesto per ringraziali per il lavoro svolto con dedizione e competenza. Entrambi medici di famiglia, Campanelli è andato in pensione il 1° settembre e Michelozzi un mese dopo. Entrambi hanno svolto l’ambulatorio alla Misericordia, prima nella vecchia sede in via Masi poi in quella nuova di via Aldo Moro.

Le targhe sono state consegnate, in sala consiliare, dal sindaco Riccardo Palandri e dall’assessore e vicesindaco Diletta Bresci. "Un piccolo gesto – commentano gli amministratori – che non eguaglia la grande professionalità, l’umanità e la competenza che Luigi Campanelli e Paolo Michelozzi hanno messo ogni giorno nella loro professione medica. Due medici che restano nel cuore di noi poggesi per tutto quello che hanno fatto. A loro va il nostro grazie". Paolo Michelozzi specializzato in pediatria, ha lavorato per diversi anni anche al Meyer prima di dedicarsi alla medicina di base e continua a esercitare come pediatra. Luigi Campanelli, invece, dopo la laurea si è specializzato in medicina interna ed ha esercitato a Poggio per ben 42 anni.