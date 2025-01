I piatti dei filosofi nel libro di Banchi

Cosa può succedere se 15 grandi del pensiero si ritrovano per un convivio? Si parlerà solo di idee e si disserterà solo sui saperi? Il convivio sarà invece l’occasione per confrontare i gusti culinari che hanno accompagnato Platone, Leonardo, Kant, Freud, Nietzsche. Venerdì 24 (ore 16,30) alle Scuderie Medicee in Sala Tribolo Franco Banchi presenterà il suo libro “Invito a cena con filosofo“ (edizioni Del Faro) insieme all’assessore Patrizia Cataldi e alla consigliera Chiara Guazzini. "Alcuni dei filosofi protagonisti del mio libro - spiega Banchi - hanno avuto un particolare rapporto gastronomico con la Toscana". L’autore cita in particolare Leonardo Da Vinci e Marsilio Ficino, che, in tempi diversi, hanno coniugato scampagnate con amici e buon cibo nelle nostre colline.